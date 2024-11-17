Премьер Британии рассказал, планирует ли разговаривать с Путиным

Премьер-министр Британии Кир Стармер не намерен говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время, он призвал удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
что размещение северокорейских войск в Украине "показывает отчаяние России" и отметил, что это "серьезные последствия для европейской безопасности".
Напомним, что 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры через два года.
Мы сообщали, что вчера бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед тем, как позвонить по телефону Путину, Шольц обсудил это с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Однако Зеленский тогда отрицательно высказался об этой идее.
Детальнее об этом разговоре и о том, каких результатов "добился" Шольц звонком Путину, можно узнать в материале РБК-Украина.
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