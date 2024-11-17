Премьер Британии рассказал, планирует ли разговаривать с Путиным

Разговор Шольца и Путина

Напомним, что 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры через два года.

Мы сообщали, что вчера бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед тем, как позвонить по телефону Путину, Шольц обсудил это с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Однако Зеленский тогда отрицательно высказался об этой идее.

Детальнее об этом разговоре и о том, каких результатов "добился" Шольц звонком Путину, можно узнать в материале РБК-Украина.

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