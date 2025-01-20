Прем'єр Британії прокоментував звільнення перших заручників бойовиками ХАМАС

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність уряду допомогти зі звільненням усіх заручників з полону бойовиків ХАМАС. Також Лондон готовий підтримати остаточне мирне врегулювання ситуації у Секторі Газа.

Про це заявив, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника у соцмережі Х.

Глава британського уряду назвав звільнення перших трьох заручників "чудовою і довгоочікуваною новиною після місяців агонії для них та їхніх родин".

За його словами, серед них є громадянка Великої Британії Емілі Дамарі, яка возз'єднається зі своєю сім'єю. Її матір Аманда "ніколи не припиняла свою невтомну боротьбу за повернення доньки додому".

Стармер побажав їм "всього найкращого на шляху до одужання після нестерпної травми, яку вони пережили" і висловив готовність запропонувати допомогу та підтримку.

Водночас, зазначив прем'єр, "сьогоднішній день - це ще один день страждань для тих, хто ще не повернувся додому". Він зазначив, що "хоча цю угоду про припинення вогню слід вітати, ми не повинні забувати про тих, хто залишаються в полоні у ХАМАСу".

"Тепер ми повинні переконатися, що решта етапів угоди про припинення вогню були виконані в повному обсязі та за графіком. Зокрема, звільнення заручників, що залишаються, та збільшення обсягів гуманітарної допомоги в Газі. Велика Британія готова зробити все можливе для підтримки остаточного і мирного врегулювання", - зазначив Стармер.