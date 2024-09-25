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Премьер Британии планирует обсудить с Зеленским удары ракетами Storm Shadow по России

Украина, Среда 25 сентября 2024 21:14
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Премьер Британии планирует обсудить с Зеленским удары ракетами Storm Shadow по России Фото: премьер Британии Кейром Стармер и украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Британии Кейром Стармер планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским о ситуации на фронте. В частности, поднимут вопрос и об ударах ракетами Storm Shadow по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Приезд Кейра Стармера на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке стал уже третьим его визитом в США за последние три месяца.

Отвечая на вопрос о том, когда будет принято решение об использовании поставляемых Британия ракет Storm Shadow на территории России, Стармер сказал, что сначала будет обсужден ряд вопросов.

"Мы будем обсуждать целый ряд вопросов, и мы внимательно выслушаем, что скажет президент Зеленский, и именно это произойдет в ближайшие несколько дней", - подчеркнул он.

Он также отметил, что дискуссии не будут касаться "единого вопроса, такого как ракеты большой дальности", а "стратегического, всеобъемлющего пути для Украины, чтобы найти путь через это и добиться успеха в борьбе с российской агрессией".

Напомним, вчера мы писали, что в октябре президент США Джо Байден посетит Германию. Во время его визита Берлин планирует пригласить лидеров Франции и Британии, чтобы обсудить поддержку Украины.

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