Лідери США, Німеччини, Франції та Британії зустрінуться, щоб обговорити підтримку України, - ЗМІ
У жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції та Британії, щоб обговорити підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як повідомляє видання, Байден приїде з візитом до Німеччини з 10 по 12 жовтня.
Німецький уряд також планує запросити президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні.
Зустріч у так званому форматі "четвірки", швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.
За інформацією Spiegel, Байден також планує відвідати військову базу США в Рамштайні.
Зазначається, що це буде другий візит президента США до Німеччини за час перебування на посаді, проте перший державний.
Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.
Нагадаємо, президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН 24 вересня заявив, що країни Заходу не можуть втомлюватися в контексті підтримки України у захисті від російської агресії. Він наголосив, що необхідно досягти справедливого миру.
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