Лідери США, Німеччини, Франції та Британії зустрінуться, щоб обговорити підтримку України, - ЗМІ

У жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції та Британії, щоб обговорити підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як повідомляє видання, Байден приїде з візитом до Німеччини з 10 по 12 жовтня.

Німецький уряд також планує запросити президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні.

Зустріч у так званому форматі "четвірки", швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.

За інформацією Spiegel, Байден також планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

Зазначається, що це буде другий візит президента США до Німеччини за час перебування на посаді, проте перший державний.

Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.