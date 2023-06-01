UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Британії назвав законним місце України в НАТО

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час сьогоднішнього саміту європейських лідерів, що пройшов у Молдові, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що "законне місце України - в НАТО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Саміт Європейської політичної спільноти

В Кишиневі сьогодні, 1 червня, проходить другий саміт Європейської політичної спільноти, на який запрошені 50 високопоставлених європейських чиновників.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на саміті хоче порушити такі теми, як:

  • розвиток коаліції винищувачів;
  • створення коаліції ППО Patriot;
  • українську формулу миру;
  • вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВеликобританіяЕвросоюзВійна Росії проти України