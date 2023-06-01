Прем'єр Британії назвав законним місце України в НАТО

Під час сьогоднішнього саміту європейських лідерів, що пройшов у Молдові, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що "законне місце України - в НАТО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
В Кишиневі сьогодні, 1 червня, проходить другий саміт Європейської політичної спільноти, на який запрошені 50 високопоставлених європейських чиновників.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на саміті хоче порушити такі теми, як:
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