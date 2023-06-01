Премьер Британии назвал законным место Украины в НАТО

Во время сегодняшнего саммита европейских лидеров, прошедшего в Молдове, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что "законное место Украины - в НАТО".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В Кишиневе сегодня, 1 июня, проходит второй саммит Европейского политического сообщества, на который приглашены 50 высокопоставленных европейских чиновников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на саммите хочет поднять такие темы, как:
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