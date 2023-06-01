Прем'єр Британії назвав законним місце України в НАТО

Під час сьогоднішнього саміту європейських лідерів, що пройшов у Молдові, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що "законне місце України - в НАТО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я погоджуюся з генеральним секретарем НАТО, що Україна має законне місце в НАТО, і те, про що ми також зараз говоримо з Україною, це забезпечення того, щоб вони мали всю необхідну підтримку для успішний контрнаступ", - наголосив прем'єр Британії

Сунак також повідомив, що він "пишається" рекордом Великої Британії у підтримці України.

«Ми хочемо бути впевненими, що ми запровадили заходи безпеки для України на довгострокову перспективу, тому ми посилаємо дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не їдемо, ми тут, щоб залишитися, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну - не тільки зараз, але й протягом багатьох років у майбутньому", - підкреслив він.

Саміт Європейської політичної спільноти

В Кишиневі сьогодні, 1 червня, проходить другий саміт Європейської політичної спільноти, на який запрошені 50 високопоставлених європейських чиновників.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на саміті хоче порушити такі теми, як:

розвиток коаліції винищувачів;

створення коаліції ППО Patriot;

українську формулу миру;

вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

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