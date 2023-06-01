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Премьер Британии назвал законным место Украины в НАТО

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Великобритания, Четверг 01 июня 2023 19:04
Премьер Британии назвал законным место Украины в НАТО Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время сегодняшнего саммита европейских лидеров, прошедшего в Молдове, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что "законное место Украины - в НАТО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я согласен с генеральным секретарем НАТО, что Украина имеет законное место в НАТО, и то, о чем мы также сейчас говорим с Украиной, это обеспечение того, чтобы они имели всю необходимую поддержку для успешного контрнаступления", - подчеркнул премьер Великобритании

Сунак также сообщил, что он "гордится" рекордом Великобритании в поддержке Украины.

"Мы хотим быть уверенными, что мы ввели меры безопасности для Украины на долгосрочную перспективу, поэтому мы посылаем очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уезжаем, мы здесь, чтобы остаться, и мы будем продолжать поддерживать Украину - не только сейчас, но и в течение многих лет в будущем", - подчеркнул он.

Саммит Европейского политического сообщества

В Кишиневе сегодня, 1 июня, проходит второй саммит Европейского политического сообщества, на который приглашены 50 высокопоставленных европейских чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на саммите хочет поднять такие темы, как:

  • развитие коалиции истребителей;
  • создание коалиции ПВО Patriot;
  • украинскую формулу мира;
  • вступление нашей страны в ЕС и НАТО.

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