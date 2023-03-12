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Прем'єр Британії летить до США на зустріч з Байденом: Reuters назвало тему візиту

Фото: Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 березня летить до США, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і главою уряду Австралії Ентоні Албанізом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідери держав маю обговорити завершальні деталі тристоронньої угоди про підводні човни, спрямованої на протидію Китаю.

Очікується, що під час перемовин, які пройдуть у Сан-Дієго 13 березня, будуть ухвалені рішення про наступні кроки Австралії щодо отримання атомних субмарин.

"Я їду до Сполучених Штатів, щоб запустити наступний етап програми атомних підводних човнів AUKUS, проекту, який створює зв'язки з нашими найближчими союзниками та забезпечує безпеку, нові технології та економічну перевагу", - цитує Сунака агентство.

Reuters також вказує, що прем'єр додав: "У неспокійні часи глобальні альянси Великої Британії є нашим найбільшим джерелом сили та безпеки".

До слова, Британія, США та Австралія оголосили про план AUKUS у 2021 році в рамках зусиль із протидії зростаючому військовому впливу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у світі альянсів, таких як AUKUS, з часом ставатиме все більше.

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Сполучені Штати АмерикиВеликобританіяАвстралияРіші Сунак