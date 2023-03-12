Премьер Британии летит в США на встречу с Байденом: Reuters назвало тему визита

Лидеры государств должны обсудить заключительные детали трехстороннего соглашения о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

Ожидается, что в ходе переговоров, которые пройдут в Сан-Диего 13 марта, будут приняты решения о следующих шагах Австралии по получению атомных субмарин.

"Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подлодок AUKUS, проекта, который создает связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономическое преимущество", - цитирует Сунака агентство.

Reuters также указывает, что премьер добавил: "В неспокойные времена глобальные альянсы Великобритании являются нашим крупнейшим источником силы и безопасности".

К слову, Британия, США и Австралия объявили о плане AUKUS в 2021 году в рамках усилий по противодействию растущему военному влиянию Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.