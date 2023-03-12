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Премьер Британии летит в США на встречу с Байденом: Reuters назвало тему визита

Фото: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 марта летит в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албанизом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидеры государств должны обсудить заключительные детали трехстороннего соглашения о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

Ожидается, что в ходе переговоров, которые пройдут в Сан-Диего 13 марта, будут приняты решения о следующих шагах Австралии по получению атомных субмарин.

"Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подлодок AUKUS, проекта, который создает связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономическое преимущество", - цитирует Сунака агентство.

Reuters также указывает, что премьер добавил: "В неспокойные времена глобальные альянсы Великобритании являются нашим крупнейшим источником силы и безопасности".

К слову, Британия, США и Австралия объявили о плане AUKUS в 2021 году в рамках усилий по противодействию растущему военному влиянию Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мире альянсов, таких как AUKUS, будет со временем становиться все больше.

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Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияАвстралияРиши Сунак