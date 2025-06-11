Прем'єр Болгарії про ультиматуми РФ: нагадують про темну добу панування СРСР

Ультиматуми для завершення війни, які висунула Україні Росія, нагадують про темну добу панування СРСР.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив під час виступу на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

"Але ми не бачимо з російського боку якоїсь волі запропонувати реальні умови припинення вогню. Вони висувають умови, але вони нагадують нам про темну добу радянського панування", - наголосив прем'єр Болгарії.

Желязков зазначив, що союзники звертаються до США, щоб вони посилили свою роль в знаходженні припинення війни Росії проти України, і дякують турецькій стороні за спроби виступити медіатором у цих перемовинах.

Ультиматуми Росії

Нагадаємо, 2 червня Україна і Росія провели другий раунд мирних переговорів. Під час зустрічі сторони домовилися провести черговий обмін полоненими та тілами загиблих військових.

Раніше Росія відмовилася від припинення вогню з Україною як мінімум на 30 днів без додаткових умов. Таку ідею запропонували США.

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі, РФ передала Україні свій "меморандум", який фактично виявився ультиматумом.

Зокрема, країна-агресор для припинення вогню вимагає, щоб Україна почала виведення військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас, як заявили в українському МЗС, наразі рано говорити про будь-яку підготовку до третього раунду переговорів між Україною та Росією. Відсутність достатнього міжнародного тиску на Москву блокує політичний прогрес.

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