Премьер Болгарии об ультиматумах РФ: напоминают о темной эпохе господства СССР

Ультиматумы для завершения войны, которые выдвинула Украине Россия, напоминают о темной эпохе господства СССР.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил во время выступления на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

"Но мы не видим с российской стороны какой-то воли предложить реальные условия прекращения огня. Они выдвигают условия, но они напоминают нам о темной эпохе советского господства", - подчеркнул премьер Болгарии.

Желязков отметил, что союзники обращаются к США, чтобы они усилили свою роль в нахождении прекращения войны России против Украины, и благодарят турецкую сторону за попытки выступить медиатором в этих переговорах.

Ультиматумы России

Напомним, 2 июня Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров. Во время встречи стороны договорились провести очередной обмен пленными и телами погибших военных.

Ранее Россия отказалась от прекращения огня с Украиной как минимум на 30 дней без дополнительных условий. Такую идею предложили США.

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле, РФ передала Украине свой "меморандум", который фактически оказался ультиматумом.

В частности, страна-агрессор для прекращения огня требует, чтобы Украина начала вывод войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время, как заявили в украинском МИД, пока рано говорить о какой-либо подготовке к третьему раунду переговоров между Украиной и Россией. Отсутствие достаточного международного давления на Москву блокирует политический прогресс.

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