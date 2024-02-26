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Прем'єр Болгарії прибув до України з візитом

Фото: прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ.

 

Фото: Прем'єр Болгарії прибув до України з візитом (bntnews.bg)

Допомога Україні від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу.

Раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

Після чого прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков висловив упевненість, що більшість у парламенті відхилить вето, накладене президентом країни Руменом Радєвим на угоду про постачання Україні бронетехніки.

Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.

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БолгаріяВізит в Україну