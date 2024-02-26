Фото: Премьер Болгарии прибыл в Украину с визитом (bntnews.bg)

Помощь Украине от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь.

Ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

После чего премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о поставках Украине бронетехники.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.

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