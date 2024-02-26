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Прем'єр Болгарії подарував Зеленському меч хана Кубрата. Президент у відповідь попросив ППО

Фото: прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, який перебуває з візитом у Києві, подарував президенту України Володимиру Зеленському меч хана Кубрата. Глава держави дякуючи за подарунок жартома попросив про системи протиповітряної оборони для захисту нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Денков розповів, що на знак  багатовікових зв'язків Болгарії з Україною подарував сьогодні Зеленському меч хана Кубрата.

"На мечі два різні символи. Перший - доля завойовується мечем. А другий - хан Кубрат, який похований на території України та перший правитель Болгарії. Він говорив, що для того, щоб досягти успіху, ми повинні бути єдиними, і я дуже сподіваюся, що ця легенда, яка зазвичай ставиться в контекст болгарських зусиль у лихоліття, ми пронесемо це як європейські зусилля, щоб допомогти одній європейській нації, яка перебуває у скрутному становищі. Ми наголошуємо, що ми з вами в цій битві, і будемо з вами разом стільки, скільки потрібно", - сказав болгарський прем'єр.

Водночас Зеленський, зазначив, що не знав про подарунок.

"У більшості країнах, де щось дарують нам, я також цього (подарунки - ред.) не бачу. Але все це залишається в Україні. Ми дуже вдячні. У більшості своїй, коли нам щось дарують чи дають ордени, я завжди говорю : "Ми дуже вдячні, а можна ППО?", - жартома сказав президент.

Прем'єр Болгарії у відповідь махнув головою та посміхнувся.

ППО для України

Нагадаємо, західні союзники України вже неодноразово надавали нашій країні системи протиповітряної оборони. Зокрема, вони передавали озброєння, яке здатне збивати балістичні ракети ворога.

Станом на зараз у розпорядженні українські захисники мають лише два типи таких зенітних ракетних комплексів, які можуть збивати "всі" цілі, - це Patriot і SAMP/T.

Востаннє про постачання Patriot в Україну було відомо 14 грудня минулого року. Тоді таку ЗРК нашим військовим передала Німеччина.

2 лютого цього року стало відомо, що Україна отримала ще дві системи протиповітряної оборони, які "здатні збивати всі повітряні цілі ворога".

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