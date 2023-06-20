Прем'єр Болгарії заперечив президенту: країна має допомагати зброєю Україні

"Є рішення Національних зборів (парламент Болгарії - ред.), навіть у минулому. Я думаю, ми повинні бути послідовними і виконувати рішення, ухвалені в Національних зборах, і допомагати Україні, яка зазнає нападу з боку сусідньої країни і намагається відновити свою територіальну цілісність. - сказав він.

На початку листопада минулого року парламент ухвалив рішення про відправку зброї в Україну. Список зброї не розголошується, але відомо, що це стрілецька зброя і деякі боєприпаси.

"Наскільки мені вдалося дізнатися, президент сказав, що Болгарія бере участь у підтримці України. Тож я бачу певне протиріччя - з одного боку, ми беремо участь, з іншого - снарядами не беремо участі, тож нехай президент пояснить це протиріччя", - сказав Денков.

Таким чином, глава уряду не підтримав заяви президента Болгарії Румена Радева, який виступає проти поставок військової допомоги Україні.

Позиція Радева

Радев нещодавно знову виступив проти військової допомоги Україні, цього разу заявивши, що він проти приєднання Болгарії до загальноєвропейської ініціативи з надання Україні 1 млн снарядів.

"Якщо уряд ухвалить таке рішення, то, на мій погляд, це буде помилкою, я його не підтримую", - сказав глава держави.

Глава уряду Болгарії про мир в Україні

"Я не бачу, чим це закінчиться, поки ця війна не зупиниться таким чином, щоб створити міцний мир. Дуже легко сказати: "Давайте зупинимо війну й укладемо мир", але пам'ятаймо, що коли несправедливий мир, за ним слідує війна", - додав Денков.

За його словами, це відомо "на прикладі історії після Першої світової війни, яка призвела до Другої світової війни".