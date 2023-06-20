Премьер Болгарии возразил президенту: страна должна помогать оружием Украине

"Есть решения Национального собрания (парламент Болгарии - ред.), даже в прошлом. Я думаю, мы должны быть последовательными и выполнять решения, принятые в Национальном собрании, и помогать Украине, которая подвергается нападению со стороны соседней страны и пытается восстановить свою территориальную целостность. - сказал он.

В начале ноября прошлого года парламент принял решение об отправке оружия в Украину. Список оружия не разглашается, но известно, что это стрелковое оружие и некоторые боеприпасы.

"Насколько мне удалось узнать, президент сказал, что Болгария участвует в поддержке Украины. Поэтому я вижу определенное противоречие - с одной стороны, мы участвуем, с другой - снарядами не участвуем, поэтому пусть президент объяснит это противоречие", - сказал Денков.

Таким образом, глава правительства не поддержал заявления президента Болгарии Румена Радева, который выступает против поставок военной помощи Украине.

Позиция Радева

Радев недавно снова выступил против военной помощи Украине, на этот раз заявив, что он против присоединения Болгарии к общеевропейской инициативе по предоставлению Украине 1 млн снарядов.

"Если правительство примет такое решение, то, на мой взгляд, это будет ошибкой, я его не поддерживаю", - сказал глава государства.

Глава правительства Болгарии о мире в Украине

"Я не вижу, чем это закончится, пока эта война не остановится таким образом, чтобы создать прочный мир. Очень легко сказать: "Давайте остановим войну и заключим мир", но давайте помнить, что когда несправедливый мир, за ним следует война", - добавил Денков.

По его словам, это известно "на примере истории после Первой мировой войны, которая привела ко Второй мировой войне".