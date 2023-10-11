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Прем'єр Бельгії розповів про постачання F-16 до України з 2025 року та навчання пілотів

Фото: прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Королівства Бельгія Олександр Де Кроо заявив про плани передати Україні в рамках оборонної допомоги винищувачі F-16 із 2025 року. Це відбудеться після відповідного рішення уряду країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави бельгійського уряду спільно із президентом України Володимиром Зеленським.

"Починаючи з 2025 року, Бельгія матиме можливість постачати F-16 в Україну", - заявив бельгійський чиновник.

Також він додав, що такі бойові літаки будуть у розпорядженні України "звісно ж, залежно від рішення уряду, який працюватиме на той час".

Де Кроо нагадав, що Бельгія пообіцяла Україні надати допомогу з навчанням пілотів ЗСУ експлуатації F-16, а також передала свої власні літаки - зокрема двомісні F-16 - які візьмуть участь у навчальній місії у різних країнах Європи "у наступні кілька місяців".

"Бельгія також одна з небагатьох країн, яка має великий досвід в обслуговуванні F-16. Ми будемо надавати технічне обслуговування літаків, які ви (Україна, - Ред.) отримаєте. Ми також надаватимемо навчання українським працівникам, щоб вони могли здійснювати технічне обслуговування літаків F-16", - сказав прем'єр Бельгії.

Раніше сьогодні міністр оборони Бельгії ЛюдовінДедондер зазначила, що країна відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у 2025 році . Також Бельгія візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

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F-16Бельгия