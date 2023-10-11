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Премьер Бельгии рассказал о поставках F-16 в Украину с 2025 года и обучении пилотов

Фото: премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо заявил о планах передать Украине в рамках оборонной помощи истребители F-16 с 2025 года. Это произойдет после соответствующего решения правительства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы бельгийского правительства совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Начиная с 2025 года Бельгия будет иметь возможность поставлять F-16 в Украину", - заявил бельгийский чиновник.

Также он добавил, что такие боевые самолеты будут в распоряжении Украины "конечно же, в зависимости от решения правительства, которое будет работать в то время".

Де Кроо напомнил, что Бельгия пообещала Украине оказать помощь с обучением пилотов ВСУ эксплуатации F-16, а также передала свои собственные самолеты - в частности двухместные F-16 - которые примут участие в учебной миссии в разных странах Европы "в последующие несколько месяцев".

"Бельгия также одна из немногих стран, которая имеет большой опыт в обслуживании F-16. Мы будем предоставлять техническое обслуживание самолетов, которые вы (Украина, - Ред.) получите. Мы также будем обучать украинских работников, чтобы они могли осуществлять техническое обслуживание самолетов F-16",  - сказал премьер Бельгии.

Ранее сегодня министр обороны Бельгии Людивин Дедондер отметила, что страна отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину в 2025 году. Также Бельгия примет участие в обучении пилотов ВСУ.

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F-16Бельгия