Прем’єр Баварії закликав скасувати соцвиплати біженцям з України: посол відповів

У Німеччині посилять умови для отримання соцдопомоги

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд Німеччини планує посилити правила отримання соціальної допомоги для безробітних. Під нові обмеження можуть потрапити й біженці з України, які також мають право на ці виплати.

Йдеться про виплати за програмою Bürgergeld (ред. - гроші для громадян), яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Як підкреслив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, допомога залишиться для тих, хто дійсно її потребує, але претенденти повинні виконувати свої обов’язки.