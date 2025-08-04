RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Премьер Баварии призвал отменить соцвыплаты беженцам из Украины: посол ответил

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что беженцам из Украины стоит отменить социальные выплаты. Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал такой призыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.

Что сказал Зедер

Зедер заявил, что беженцам из Украины стоит отменить выплату "гражданской помощи", которую получают безработные и малообеспеченные.

ВинтервьюZDF премьер Баварии высказал мнение, что "нет ни одной страны в мире", которая бы относилась к беженцам из Украины так, как это делает Германия. По его словам, это якобы одна из причин, почему "так мало людей из Украины трудоустроены", несмотря на наличие у них качественного образования.

Этот призыв подхватил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, поддержав пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

Ответ Макеева

По словам Макеева, заявления премьера Баварии о необходимости лишения выплат украинских беженцев "трудно понять"

"Они (выплаты украинским беженцам - ред.) не являются проблемой доходов граждан (Германии - ред.), - сказал посол.

Дипломат также призвал не делать украинцев "козлами отпущения".

 

В Германии ужесточат условия для получения соцпомощи

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Германии планирует ужесточить правила получения социальной помощи для безработных. Под новые ограничения могут попасть и беженцы из Украины, которые также имеют право на эти выплаты.

Речь идет о выплатах по программе Bürgergeld (ред. - деньги для граждан), которую получают те, кто ищет работу, или те, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Как подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц, помощь останется для тех, кто действительно в ней нуждается, но претенденты должны выполнять свои обязанности.

Читайте РБК-Украина в Google News
БаварияАлексей МакеевВойна в УкраинеВыплаты