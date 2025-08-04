Премьер Баварии призвал отменить соцвыплаты беженцам из Украины: посол ответил

В Германии ужесточат условия для получения соцпомощи

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Германии планирует ужесточить правила получения социальной помощи для безработных. Под новые ограничения могут попасть и беженцы из Украины, которые также имеют право на эти выплаты.

Речь идет о выплатах по программе Bürgergeld (ред. - деньги для граждан), которую получают те, кто ищет работу, или те, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Как подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц, помощь останется для тех, кто действительно в ней нуждается, но претенденты должны выполнять свои обязанности.