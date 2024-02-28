Прем'єр Албанії: зупиняти Україну, а не Путіна - легітимація для наступної агресії

Підтримка України не повинна залежати від перепон. Зупиняти Київ замість того, щоб зупиняти російського диктатора Володимира Путіна - легітимація для наступної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Албанії Еді Раму під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа".

За словами Рами, виживання України, як вільної демократичної країни й бастіону свободи Європи, залежить від фінансової та військової підтримки, яка, своєю чергою, не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перепон. Українці борються за усе, у що вірить та підтримує Європа.

"Є певні цинічні опортуністи, які кажуть, що "підтримка України становить перешкоду для миру". Але їм я сьогодні скажу, що нам треба зробити так, аби агресор припинив свою агресію. Винагородження агресора не принесе миру. Воно розширить плацдарм для наступної війни. І зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна - це легітимація для наступної агресії і перетворить наш світ, який керується силою, а не правом", - додав прем'єр-міністра Албанії.

Рама відзначив, що Європейський союз (ЄС) не може дозволити Росії перемогти у війні, оскільки це поставить існування блоку під питанням.

"Питання існування миру в Європі буде лише в темному майбутньому, яке навіть складно уявити. Ось чому нам треба підтримувати боротьбу України", - додав Рама.

Візит Зеленського до Албанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії незадовго до півночі 28 лютого на саміт "Україна - Південно-Східна Європа". Раніше лідер країни розповів деталі цього візиту.

Під час візиту, президент вже зустрівся з прем'єр-міністром Албанії. Сторони підписали угоду про співпрацю.

Вже наступного дня, 29 лютого, відбудеться саміт "ЄС - лідери Західних Балкан", на якому, як очікується, основну увагу буде приділено новому Плану зростання і стабільності ЄС.