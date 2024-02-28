Премьер Албании: останавливать Украину, а не Путина - легитимация для последующей агрессии

Поддержка Украины не должна зависеть от преград. Останавливать Киев вместо того, чтобы останавливать российского диктатора Владимира Путина - легитимация для следующей агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Раму во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

По словам Рамы, выживание Украины, как свободной демократической страны и бастиона свободы Европы, зависит от финансовой и военной поддержки, которая, в свою очередь, не должна зависеть от бюрократических затяжек или внутренних преград. Украинцы борются за все, во что верит и поддерживает Европа.

"Есть определенные циничные оппортунисты, которые говорят, что "поддержка Украины составляет препятствие для мира". Но им я сегодня скажу, что нам надо сделать так, чтобы агрессор прекратил свою агрессию. Вознаграждение агрессора не принесет мира. Оно расширит плацдарм для следующей войны. И останавливать Украину вместо того, чтобы останавливать Путина - это легитимация для следующей агрессии и превратит наш мир, который руководствуется силой, а не правом", - добавил премьер-министра Албании.

Рама отметил, что Европейский союз (ЕС) не может позволить России победить в войне, поскольку это поставит существование блока под вопросом.

"Вопрос существования мира в Европе будет лишь в темном будущем, которое даже сложно представить. Вот почему нам надо поддерживать борьбу Украины", - добавил Рама.

Визит Зеленского в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию незадолго до полуночи 28 февраля на саммит "Украина - Юго-Восточная Европа". Ранее лидер страны рассказал детали этого визита.

В частности, во время визита президент встретился с премьер-министром Албании. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Уже на следующий день, 29 февраля, состоится саммит "ЕС - лидеры Западных Балкан", на котором, как ожидается, основное внимание будет уделено новому Плану роста и стабильности ЕС.