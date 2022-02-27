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Прекратите охоту на ведьм. В ОПУ призвали украинцев самостоятельно не задерживать ДРГ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 12:05
Прекратите охоту на ведьм. В ОПУ призвали украинцев самостоятельно не задерживать ДРГ Фото: украинцев призвали самостоятельно не отлавливать диверсантов (telegram/РБК-Україна)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев призвали самостоятельно не задерживать диверсантов. В таких случаях необходимо обращаться в полицию или территориальную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента Украины Алексея Арестовича.

"Спецслужбы и украинские военные обращаются к вам с просьбой прекратить охоту на ведьм, самостоятельно не пытаться силой задерживать, а сообщать в полицию и другим органам безопасности о лицах, которых вы подозреваете (в работе на диверсантов, - ред.) и они будут действовать, согласно принятому в спецслужбах протоколу", - заявил он.

Напомним, СБУ перехвалила переговоры российских оккупантов, которые отчитывались руководству об убитых и путях отхода.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы голыми руками останавливают танки противников, а также уничтожают бронетехнику коктейлями "Молотова".

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