Прекратите охоту на ведьм. В ОПУ призвали украинцев самостоятельно не задерживать ДРГ
Фото: украинцев призвали самостоятельно не отлавливать диверсантов (telegram/РБК-Україна)
Украинцев призвали самостоятельно не задерживать диверсантов. В таких случаях необходимо обращаться в полицию или территориальную оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента Украины Алексея Арестовича.
"Спецслужбы и украинские военные обращаются к вам с просьбой прекратить охоту на ведьм, самостоятельно не пытаться силой задерживать, а сообщать в полицию и другим органам безопасности о лицах, которых вы подозреваете (в работе на диверсантов, - ред.) и они будут действовать, согласно принятому в спецслужбах протоколу", - заявил он.