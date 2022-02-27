Припиніть полювання на відьом. В ОПУ закликали українців самостійно не затримувати ДРГ
Фото: українців закликали самостійно не відловлювати диверсантів (telegram / РБК-Україна)
Українців закликали самостійно не затримувати диверсантів. У таких випадках необхідно звертатися в поліцію або територіальну оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича.
"Спецслужби і українські військові звертаються до вас з проханням припинити полювання на відьом, самостійно не намагатися силою затримувати, а повідомляти в поліцію та іншим органам безпеки про осіб, яких ви підозрюєте (в роботі на диверсантів, - Ред.) і вони будуть діяти, згідно з прийнятим в спецслужбах протоколу", - заявив він.