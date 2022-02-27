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Припиніть полювання на відьом. В ОПУ закликали українців самостійно не затримувати ДРГ

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 12:05
Припиніть полювання на відьом. В ОПУ закликали українців самостійно не затримувати ДРГ Фото: українців закликали самостійно не відловлювати диверсантів (telegram / РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українців закликали самостійно не затримувати диверсантів. У таких випадках необхідно звертатися в поліцію або територіальну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича.

"Спецслужби і українські військові звертаються до вас з проханням припинити полювання на відьом, самостійно не намагатися силою затримувати, а повідомляти в поліцію та іншим органам безпеки про осіб, яких ви підозрюєте (в роботі на диверсантів, - Ред.) і вони будуть діяти, згідно з прийнятим в спецслужбах протоколу", - заявив він.

Нагадавши, СБУ перехвалила переговори російських окупантів, які звітували керівництву про вбитих і шляхи відходу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українці голими руками зупиняють танки супротивників, а також знищують бронетехніку коктейлями "Молотова".

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