Прекратить огонь в обмен на снятие санкций: Россия шантажировала ООН

На заседании Совета безопасности ООН российская делегация фактически прибегла к шантажу, говоря о прекращении огня в глобальных конфликтах, в том числе и на Донбассе. В частности, Россия отметила, что для достижения этой цели стоит отменить международные санкции.

Об этом спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко написал в Facebook.

Опубликовав отрывок обращения российской делегации, Николенко напомнил, что ранее Россия намекала на отмену санкций из-за возможных гуманитарных проблем в связи с пандемией COVID-19.

"Заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта. Но мы хорошо знаем, что даже если теоретически санкции будут отменены, прекращения огня не будет, - подчеркнул дипломат.

Отметим, 23 марта генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал мир к немедленному прекращению огня в связи с пандемией. Российская делегация в ООН прокомментировала это обращение такими словами:

"Мы считаем очень актуальными обращение Генерального секретаря относительно глобального прекращения огня... Но это прекращение будет неполным без призыва секретаря отменить санкции, которые могут подрывать способность стран реагировать на пандемию", - говорится в отрывке обращение, которое обнародовал Олег Николенко.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении России необходимо сохранить, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.