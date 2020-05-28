Припинити вогонь в обмін на зняття санкцій: Росія шантажувала ООН

На засіданні Ради безпеки ООН російська делегація фактично вдалася до шантажу, говорячи про припинення вогню у глобальних конфліктах, в тому числі й на Донбасі. Зокрема, Росія зазначила, що для досягнення цієї мети варто скасувати міжнародні санкції.

Про це речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко написав у Facebook.

Оприлюднивши уривок звернення російської делегації, Ніколенко нагадав, що ранiше Росія натякала на скасування санкцій начебто через гуманітарні проблеми у звязку із пандемією COVID-19.

"Заява РФ пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту. Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде, - зазначив дипломат.

Зазначимо, 23 березня генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав світ до негайного припинення вогню у зв’язку з пандемією. Проте російська делегація в ООН прокоментувала це звернення такими словами:

"Ми вважаємо дуже актуальними звернення Генерального секретаря щодо глобального припинення вогню... Але це припинення буде неповним без заклику секретаря скасувати санкції, які можуть підривати спроможність країн реагувати на пандемію", - говориться в уривку звернення, яке оприлюднив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що політику санкцій щодо Росії необхідно зберегти, поки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.