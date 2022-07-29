Прекратит копировать TikTok: Instagram изменит ряд функций в приложении

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания изменит ряд функций после критики пользователей касаемо копирования TikTok.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Platformer.
Пользователи были недовольны интерфейсом с полноэкранным видео, а также устраивали различные онлайн-флешмобы с призывом Instagram прекратить копировать TikTok.
В течение ближайших нескольких недель социальная сеть планирует вернуться к предыдущему формату ленты. Также Instagram сократит количество рекомендуемых постов от случайных учетных записей.
"Нам нужно сделать большой шаг назад, перегруппироваться и выяснить, что мы будем делать дальше", - заявил Моссери.
Также ожидается, что в будущем Instagram будет выпускать обновления с учетом пожеланий пользователей.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Facebook расширил свой функционал. В компании сообщили, что были добавлены новые возможности новостной ленты.
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