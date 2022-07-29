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Припинить копіювати TikTok: Instagram змінить низку функцій у додатку

Фото: Instagram змінить низку функцій у додатку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Глава Instagram Адам Моссері заявив, що компанія змінить низку функцій після критики користувачів щодо копіювання TikTok.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Platformer.

Користувачі були незадоволені інтерфейсом з повноекранним відео, а також влаштовували різні онлайн-флешмоби з закликом Instagram припинити копіювати TikTok.

Протягом найближчим кількох тижнів соціальна мережа планує повернутися до попереднього формату стрічки. Також Instagram скоротить кількість рекомендованих постів від випадкових облікових записів.

"Нам потрібно зробити великий крок назад, перегрупуватися та з'ясувати, що ми робитимемо далі", - заявив Моссері.

Також очікується, що в майбутньому Instagram випускатиме оновлення з урахуванням побажань користувачів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Facebook розширив свій функціонал. У компанії повідомили, що були додані нові можливості новинної стрічки.

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