Припинить копіювати TikTok: Instagram змінить низку функцій у додатку

Користувачі були незадоволені інтерфейсом з повноекранним відео, а також влаштовували різні онлайн-флешмоби з закликом Instagram припинити копіювати TikTok.

Протягом найближчим кількох тижнів соціальна мережа планує повернутися до попереднього формату стрічки. Також Instagram скоротить кількість рекомендованих постів від випадкових облікових записів.

"Нам потрібно зробити великий крок назад, перегрупуватися та з'ясувати, що ми робитимемо далі", - заявив Моссері.

Також очікується, що в майбутньому Instagram випускатиме оновлення з урахуванням побажань користувачів.