"Прекратить агрессию против Украины". США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии
Посольство США обратилось к России в день памяти защитников Украины и седьмой годовщины Иловайской трагедии. Представительство призвало РФ прекратить агрессию против нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.
"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и...Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Saturday, August 28, 2021
Напомним, сегодня, 29 августа украинцы чтят память защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Отметим, что в этот день по всей Украине будут приспущены государственные флаги в рамках Дня памяти защитников Украины.
Добавим, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам.