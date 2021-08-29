"Прекратить агрессию против Украины". США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии

Посольство США обратилось к России в день памяти защитников Украины и седьмой годовщины Иловайской трагедии. Представительство призвало РФ прекратить агрессию против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - говорится в сообщении. В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и... Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Saturday, August 28, 2021