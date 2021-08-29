"Припинити агресію проти України". США звернулися до РФ в річницю Іловайської трагедії

Посольство США звернулося до Росії в День пам'яті захисників України і сьомої річниці Іловайської трагедії. Представництво закликало РФ припинити агресію проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

"У День пам’яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України", - йдеться в повідомленні. У День пам’яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та... Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Saturday, August 28, 2021