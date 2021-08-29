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"Припинити агресію проти України". США звернулися до РФ в річницю Іловайської трагедії

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США, Неділя 29 серпня 2021 12:53
"Припинити агресію проти України". США звернулися до РФ в річницю Іловайської трагедії Фото: посольство США закликало РФ припинити агресію проти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Посольство США звернулося до Росії в День пам'яті захисників України і сьомої річниці Іловайської трагедії. Представництво закликало РФ припинити агресію проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

"У День пам’яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

У День пам’яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та...

Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Saturday, August 28, 2021

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня українці вшановують пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Зазначимо, що цього дня по всій Україні будуть приспущені державні прапори в рамках Дня пам`яті захисників України.

Додамо, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам.

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