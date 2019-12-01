Прекрасные носики: Ефросинина очаровала нежным фото с сыночком

Маша Ефросинина (Фото: nstagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина озадачила фанов "семейным вопросом"

Маша Ефросинина показала очаровательное фото с сынишкой Сашей. На черно-белом снимке удалось передать столько ярких эмоций и светлой радости, что не всякое цветное может охватить. 40-летняя телеведущая, актриса и общественный деятель в своем Instagram в шутливой форме стала размышлять о внешнем сходстве мамы с ребенком.

Звезда держит мальчика на руках и счастливо улыбается, а малыш дарит радостную улыбку в ответ.

Саша стал ее вторым ребенком от брака с бизнесменом Тимуром Хромаевым. Семейная пара также воспитывает дочку Нану, которая на 10 лет старше братика.

Маша Ефросинина с сыном Сашей (Фото: nstagram.com/mashaefrosinina)

"А моя мама утверждает, что нос у Сани мой. Ну, по-моему, это очевидно..." - подписала Ефросинина фото.

Пользователи сети восхищаются невероятно нежным кадром и также с доброй иронией стали спорить о "родстве" носиков. Подписчики Маши купают ее в комплиментах и отмечают - что-что, а вот улыбка и блеск в глазах у мальчика вне всяких сомнений от мамы.

Маша, улыбка и блеск в глазах - это точно от вас!

Нет, носы разные, ваш острый, а у него курносый!

Вы такая красивая;

Какие вы чудесные!

И улыбка;

Не твой! Но классные оба!

Зато улыбка уж точно ваша!

Скулы, улыбка ваши без сомнений;

Носик и очаровательная улыбка мамины!

Без сомнения, милашка мамин сынуля!

Маша, вы - чудо!

Прекрасные носики;

Он вообще целиком ваш! Кровинушка!

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что во время поездки в Мексику Маша Ефросинина решилась попробовать местный экзотический алкоголь. Например, она оценила крепкую настойку на галлюциногенном кактусе и поделилась ощущениями после ее употребления.