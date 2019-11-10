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"Так и не взяло!" Ефросинина эмоционально высказалась о необычном опыте в Мексике

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.11.2019 - 13:08
"Так и не взяло!" Ефросинина эмоционально высказалась о необычном опыте в Мексике
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала об экзотических эксперементах на отдыхе

Маша Ефросинина совсем недавно вернулась из экзотической Мексики, где вместе с семьей провела незабываемые 10 дней отпуска. На экзотичском курорте ведущая то и дело появлялась в стильных нарядах и с удовольствием делала снимки в купальнике, кроме того, расслабленная обстановка сподвигла ее на гастрономические эксперименты – Маша даже приняла участие в мастер-классе по приготовлению блюд местной кухни. О своем необычном опыте и впечатлениях от посещения колоритной Мексики она рассказала в Кате Осадчей в программе «Светская жизнь».

Больше всего теледиву впечатлили экзотические мексиканские деликатессы. Правда, попробовать их она не рискнула, зато на это отважилась ее дочь Нана. Девочка решила полакомиться … гусеницами!

"Они были сушеные, маленькие. Я не ела. Нана ела, потому что все так их нахваливали. Они с пармезаном они там, с каким-то перцем. Это деликатес, который пропагандирует то, что не нужно есть курицу, рыбу, не надо убивать животных. Их разводят там, их много - целые плантации этих гусениц", - рассказала Маша.

&quot;Так и не взяло!&quot; Ефросинина эмоционально высказалась о необычном опыте в Мексике

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сама же ведущая не устояла перед традиционными мексиканскими напитками – текилой и мескалем ( крепкой алкогольной настойкой). Правда, ожидаемого эффекта от спиртного не наступило – экзотический алкоголь Машу не взял.

"Оказалось, что я сильная женщина. Может, это воздух, может – здоровый сон, но заходил как всухую землю", - с юмором рассказала ведущая о своих экспериментах.

&quot;Так и не взяло!&quot; Ефросинина эмоционально высказалась о необычном опыте в Мексике

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я была на одной церемонии, это была дегустация различных видов мескаля. Это настойка на галюциногенном кактусе. Ты выпиваешь чуть-чуть, но становится настолько тепло и так хорошо. Передо мной лежали эти гусеницы, я думала, что когда я уже решу попробовать их, тогда все, пора заканчивать с текилой. Но так и не взяло", - призналась она.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Кстати, Маша Ефросинина покорила стильным выходом в свет в изысканном прозрачном наряде.

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