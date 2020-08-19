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Прекращение выплат и возврат субсидий: Минсоцоплитики проводит проверки

Киев, Среда 19 августа 2020 11:29
Прекращение выплат и возврат субсидий: Минсоцоплитики проводит проверки
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

В этом году Минсоцоплитики проверит широкий круг получателей субсидий

Министерство социальной политики Украины проверяет доходы получателей субсидий. Используются данные налоговой службы.

Об этом сказал советник министра социальной политики Николай Шамбор в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы, скрыл свои определенные доходы или доходы для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или о возвращении тех сумм, которые были назначены неправомерно", - рассказал советник.

По его словам, если человек не имел право на субсидию, но получал ее, то деньги отберут. Однако если ошибка произошла по вине чиновников соцзащиты, то возвращать не придется.

"Если ошибся работник службы, то от человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если человек неправильно подал документы, то это уже другое дело. Если человек подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие", - сказал он.

По словам Шамбора, пока ведомство проводит дополнительные проверки. В частности, данные налоговой службы, чтобы получить информацию обо всех доходах человека.

"В прошлом году мы проверили получателей малообеспеченных семей. Сейчас будем проводить более широкую проверку тех, кто получает субсидии", - сообщил советник.

Напомним, финансов Украины Сергей Марченко заявил, что украинское правительство не намерено сокращать субсидии на 2021 год.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров определил порядок погашения задолженности бюджета по выплатам за жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась по состоянию на 1 января 2020 года.

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