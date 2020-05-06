В Кабмине разъяснили влияние 1000 гривен для пенсионеров на субсидии

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Выплата 1000 гривен - это поддержка пенсионеров во время коронакризиса

Разовая помощь для пенсионеров в размере 1000 гривен, выплаченная в конце апреля 2020 года, не учитывается в размере доходов для назначения субсидий. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге.

Как отметила министр, эта выплата пенсионерам является материальной поддержкой для пенсионеров во время коронакризиса.

"Мы четко обозначили в решении правительства, что получение 1000 гривен не влияет ни на назначение субсидий, ни на другую помощь", - сообщила она.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дополнительные выплаты пенсионерам во время кризиса помогут разогреть экономику Украины. Как напомнил премьер, в апреле большинство пенсионеров получило единовременную выплату по 1 тыс. грн, а с 1 мая проходит индексация пенсий на 11% в соответствии с законом.

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).