Припинення виплат і повернення субсидій: Минсоцоплитики проводить перевірки

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

В цьому році Минсоцоплитики перевірить широке коло отримувачів субсидій

Міністерство соціальної політики України перевіряє доходи одержувачів субсидій. Використовуються дані податкової служби.

Про це сказав радник міністра соціальної політики Микола Шамбор в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи, приховав свої певні доходи або доходи для того, щоб отримати субсидію. Мова йде про припинення виплат або про повернення сум, які були призначені неправомірно", - розповів радник.

За його словами, якщо людина не мала право на субсидію, але отримувала її, то гроші відберуть. Однак якщо помилка сталася з вини чиновників соцзахисту, то повертати не доведеться.

"Якщо помилився працівник служби, то від людини нічого не заберуть, тому що помилилася не вона. Якщо людина неправильно подала документи, то це вже інша справа. Якщо людина подає декларацію і забула про доходи - це вже не зовсім правомірна дія", - сказав він.

За словами Шамбора, поки відомство проводить додаткові перевірки. Зокрема, дані податкової служби, щоб отримати інформацію про всі доходи людини.

"Минулого року ми перевірили одержувачів малозабезпечених сімей. Зараз будемо проводити більш широку перевірку тих, хто отримує субсидії", - повідомив радник.

Нагадаємо, фінансів України Сергій Марченко заявив, що український уряд не має наміру скорочувати субсидії на 2021 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів визначив порядок погашення заборгованості бюджету з виплат за житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, яка утворилася станом на 1 січня 2020 року.