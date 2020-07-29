Правительство решило погасить задолженность по выплате субсидий и льгот

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Долги за жилищные субсидии и льготы остались с прошлого года

Кабинет министров определил порядок погашения задолженности бюджета по выплатам за жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Долги образовались по состоянию на 1 января 2020 года.

Постановление "Вопросы погашения задолженности за предоставленные льготы и жилищные субсидии населению" одобрено на заседании правительства 29 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, до 2020 года льготы и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлялись исполнителями услуг путем уменьшения платы за услуги с последующим возмещением соответствующих расходов за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

В связи с изменениями в законодательстве в 2020 году льготы и жилищные субсидии предоставляются гражданам в денежной форме и финансируемых за счет средств государственного бюджета, главным распорядителем которых определено Министерство социальной политики Украины.

Однако в государственном бюджете Украины на 2020 год нет отдельной бюджетной программы для погашения зарегистрированной в органах Казначейства кредиторской задолженности за предоставленные населению жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая осталась непогашенной по состоянию на 1 января 2020 года.

"Проектом акта предусмотрено введение механизма погашения перед исполнителями жилищно-коммунальных услуг задолженности местных бюджетов по льготам и жилищным субсидиям за счет средств бюджетной программы "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам", - говорится в документе.

Напомним, изменениями в бюджет-2020, которые были приняты в апреле, на 8,2 млрд гривен сокращены расходы на льготы и субсидии.

Напомним, финансов Украины Сергей Марченко заявил, что украинское правительство не намерено сокращать субсидии на 2021 год.