Прекращение огня в Украине "сейчас не на горизонте", - ООН

Заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс заявил, что прекращение огня в Украине "сейчас не на горизонте". Он допустил, что такая возможность может появиться через пару недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Прекращение огня в Украине… его нет сейчас на горизонте, но такая возможность может появиться через пару недель", - цитирует телеканал заявление Гриффитса журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Гриффитс добавил, что в конце недели планирует отправиться в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Заместитель генсека ООН уточнил, что цель его поездки - поддержать миротворческий процесс и переговорный процесс между Украиной и Россией.
"Нам нужно очень внимательно следить за переговорами, отсюда и поездка в Турцию на этой неделе", - отметил Гриффитс.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах с Россией.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение Мариуполя станет точной в переговорах с Россией.
Украина противостоит российскому вторжению 54-й день. О ситуации в зонах боевых действий - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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