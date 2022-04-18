Припинення вогню в Україні "зараз не на горизонті", - ООН

Заступник генсека ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс заявив, що припинення вогню в Україні "зараз не на горизонті". Він допустив, що така можливість може з'явитися через пару тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Припинення вогню в Україні ... його немає зараз на горизонті, але така можливість може з'явитися через пару тижнів", - цитує телеканал заяву Гріффітса журналістам у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
Гріффітс додав, що в кінці тижня планує відправитися в Анкару, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Заступник генсека ООН уточнив, що мета його поїздки - підтримати миротворчий процес і переговорний процес між Україною і Росією.
"Нам потрібно дуже уважно стежити за переговорами, звідси і поїздка до Туреччини на цьому тижні", - зазначив Гріффітс.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення Маріуполя стане точною в переговорах з Росією.
Україна протистоїть російському вторгненню 54-й день. Про ситуацію в зонах бойових дій - у текстовому онлайні РБК-Україна.
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