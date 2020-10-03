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Преимущественно сухо и до +23 градусов: прогноз погоды на сегодня в Украине

Украина, Суббота 03 октября 2020 10:00
Преимущественно сухо и до +23 градусов: прогноз погоды на сегодня в Украине
Фото: осень в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня, 3 октября, будет преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +23 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На территории большинства областей сегодня будет сухо. Небольшие дожди ожидаются лишь в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Луганской областях.

Температура воздуха днем на западе будет +19+23 градуса, ночью +8+11. В центральных, северных и восточных областях днем будет +18+21, ночью от +9 до +12. На юге температура воздуха будет +21+23, ночью +11+13 градусов.

Преимущественно сухо и до +23 градусов: прогноз погоды на сегодня в Украине

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет сухо и солнечно. Днем ожидает +19+21 градус тепла, ночью от +10 до +12.

Преимущественно сухо и до +23 градусов: прогноз погоды на сегодня в Украине

Напомним, по прогнозам синоптиков в октябре средняя месячная температура будет в пределах 6-12 градусов тепла. Во второй и третьей декадах ожидается переход температуры ниже 8 градусов тепла.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине дождливая погода сохранится до конца недели. Начиная с субботы погода начнет улучшаться.

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