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Украину накроют дожди до конца недели

Украина, Понедельник 28 сентября 2020 14:32
Украину накроют дожди до конца недели
Фото: люди под дождем (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине в ближайшие дни ухудшится погода. Ожидаются дожди и грозы на всей территории страны до конца недели.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

29 сентября

Во вторник сухо, хоть и облачно, будет лишь в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На всей остальной территории ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха на западе будет от +16 до +19 градусов, в центральных, северных и западных регионах +19+21, на юге до +24 градусов.

Украину накроют дожди до конца недели

30 сентября

В среду сильные дожди ожидаются на всей территории страны. Температура воздуха днем составит +12+15 на западе и севере, +14+17 в центре, на востоке и юге +17+19.

Украину накроют дожди до конца недели

1 октября

В первый день октября дожди немного ослабнут, однако сохранятся на всей территории Украины. В западных областях ожидаются ливни. Температура воздуха будет в районе от +12 до +15 градусов на западе и севере, в центре и востоке +15+17, на юге +17+20.

Украину накроют дожди до конца недели

2 октября

В пятницу дождливая погода сохранится во всей Украине. При этом температура воздуха подымиться до +15+17 градусов на западе и севере, на востоке и юге до +18+21.

Украину накроют дожди до конца недели

3 октября

На выходных погода начнет улучшаться. Небольшие осадки ожидаются лишь в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха составит от +17 до +22 на всей территории страны.

Украину накроют дожди до конца недели

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание. При этом в первые дни октября ожидается возвращение тепла до +25 градусов.

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