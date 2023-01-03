Префекти замінять ОДА. Україна планує продовжити децентралізацію після війни

"Восьмий пріоритет - продовження реформи децентралізації. Ідеться про запровадження інституту префектів - посадових осіб, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях", - сказав Шмигаль.

Зазначено, що префекти - це неполітичні особи, що представлятимуть державу і стежитимуть за конституційністю ухвалених на місцях рішень.

"За зразок нашої моделі взятий найкращий європейський досвід, який довів свою ефективність. Після завершення воєнного стану на часі будуть і зміни до Конституції, які фіналізують реформу децентралізації", - додав прем'єр-міністр.

За його словами, у підсумку отримаємо збалансовану, дієву та європейську систему управління зі спроможними громадами.