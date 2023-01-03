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Префекти замінять ОДА. Україна планує продовжити децентралізацію після війни

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні планують продовжити реформу децентралізації місцевої влади після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Кабінеті міністрів.

"Восьмий пріоритет - продовження реформи децентралізації. Ідеться про запровадження інституту префектів - посадових осіб, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях", - сказав Шмигаль.

Зазначено, що префекти - це неполітичні особи, що представлятимуть державу і стежитимуть за конституційністю ухвалених на місцях рішень.

"За зразок нашої моделі взятий найкращий європейський досвід, який довів свою ефективність. Після завершення воєнного стану на часі будуть і зміни до Конституції, які фіналізують реформу децентралізації", - додав прем'єр-міністр.

За його словами, у підсумку отримаємо збалансовану, дієву та європейську систему управління зі спроможними громадами.

Нагадаємо, раніше в рамках реформи децентралізації в Україні був прийнятий закон про реорганізацію громад і районів. Як заявляв міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, прийняття цього закону дозволить місцевій владі повноправно управляти фінансами, землею та ресурсами.

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Денис ШмигальДецентралізація в Україні