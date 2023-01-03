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Префекты заменят ОГА. Украина планирует продолжить децентрализацию после войны

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине планируют продолжить реформу децентрализации местных властей после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"Восьмой приоритет - продолжение реформы децентрализации. Речь идет о внедрении института префектов - должностных лиц, которые будут осуществлять административный надзор на местах", - сказал Шмигаль.

Отмечено, что префекты - это неполитические лица, которые будут представлять государство и следить за конституционностью принятых на местах решений.

"За образец нашей модели взят лучший европейский опыт, доказавший свою эффективность. После завершения военного положения актуальны и изменения в Конституцию, которые финализируют реформу децентрализации", - добавил премьер-министр.

По его словам, в итоге получим сбалансированную, действенную и европейскую систему управления с способными общинами.

Напомним, ранее в рамках реформы децентрализации в Украине был принят закон о реорганизации общин и районов. Как заявлял министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, принятие этого закона позволит местным властям полноправно управлять финансами, землей и ресурсами.

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Денис ШмыгальДецентрализация в Украине