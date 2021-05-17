Преемник Степанова должен провести аудит его работы и представить план выхода из медкризиса, - Рудык

Министр здравоохранения Максим Степанов сейчас общается с депутатами разных фракций, чтобы необходимых голосов за его отставку не нашлось.

Рудык надеется, что Степанову не удастся убедить парламентариев и он уйдет на этой неделе в отставку.

По ее словам, учитывая провал поставленных перед Степановым задач, партия "Голос" требовала и будет требовать утверждения его отставки Верховной радой. А также расследование его действий в должности.

"Уже больше года фракция "Голос" в парламенте работает над тем, чтобы министр здравоохранения или начал работать, или в конце ушел с должности. Чтобы пост министра занял человек, который справится с этой работой: обеспечит страну вакциной и массовым тестированием. Ежедневно от коронавируса умирает 300 человек. Почему украинцы должны платить собственной жизнью за некомпетентность министра". - заявила она.

Поэтому "Голос" надеется, что после увольнения Степанова, его преемник сделает аудит его работы и представит план выхода из медицинского кризиса.

Депутаты "Голоса" хотели бы пообщаться с потенциальным кандидатом в министры, но голосовать за его назначение не будут, поскольку "Голос" - оппозиционная партия. Ответственность за действия Кабмина должна нести власть, добавляет Рудык.

"Будет ли "Голос" поддерживать других новых министров? Мы не верим, что ротация министров что-то кардинально изменит. Потому что неважно, какую деталь мы будем менять в автомобиле, если у него нет руля и двигателя. Фамилия министра не имеет значения, когда отсутствует стратегия реформ и программа действий правительства", - резюмировала Кира Рудые.