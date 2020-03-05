Предвзято относятся к женщинам почти 90% людей в мире, - ООН

Несмотря на прогресс в устранении разрыва в равенстве между мужчинами и женщинами, около 90 процентов мужчин и женщин имеют определенные предубеждения в отношении женщин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные исследования Программы развития ООН, обнародованные на официальном сайте ведомства.

Исследование определяет, как социальные убеждения препятствуют гендерному равенству в таких сферах, как политика, работа и образование, и содержит данные 75 стран, которые охватывают более 80% населения мира.

Отмечается, примерно половина мужчин и женщин считают, что мужчины могут быть лучшими мировыми лидерами, а более 40% - думают, что мужчины являются лучшими руководителями бизнесов и имеют больше права на работу, когда рабочих мест не хватает. 28% считают, что муж имеет право бить свою жену.

Согласно обнародованным данным, в Украине за последний исследуемый период 86,5% людей имели минимум одно предубеждение в отношении женщин.

"Сегодня борьба за гендерное равенство - это история предвзятости и предрассудков" - заявил Педро Консейсау, директор подразделения ПРООН, которая отвечает за подготовку Доклада о развитии человеческого потенциала.

Напомним, Государственная служба статистики Украины обнародовала данные по среднемесячной заработной плате женщин и мужчин за IV квартал 2019 года.

Среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2019 года составляет 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Ранее Ульяна Супрун заявила, что сексизм вреден, даже когда он скрыт и "изящный". Ведь здесь дело может быть не только в доступе женщин к руководящим должностям, разницы в заработной плате и объеме неоплачиваемой домашней работы, но и в неочевидных мелочах.

По словам Супрун, нужно не уставать защищать собственные границы и при необходимости определять принципиальные для вас вещи в общении.