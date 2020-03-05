Упереджено ставляться до жінок майже 90% людей у світі, - ООН

Незважаючи на прогрес в усуненні розриву в рівності між чоловіками і жінками, близько 90 відсотків чоловіків і жінок мають певні упередження щодо жінок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані дослідження Програми розвитку ООН, оприлюднені на офіційному сайті відомства.

Дослідження визначає, як соціальні переконання перешкоджають гендерній рівності в таких сферах, як політика, робота й освіта, і містить дані 75 країн, що охоплюють понад 80% населення світу.

Зазначається, приблизно половина чоловіків і жінок вважають, що чоловіки можуть бути кращими світовими лідерами, а понад 40% - думають, що чоловіки є кращими керівниками бізнесів і мають більше права на роботу, коли робочих місць бракує. 28% вважають, що чоловік має право бити свою дружину.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні за останній досліджуваний період 86,5% людей мали щонайменше одне упередження щодо жінок.

"Сьогодні боротьба за гендерну рівність - це історія упередженості й забобонів" - заявив Педро Консейсау, директор підрозділу ПРООН, що відповідає за підготовку Доповіді про розвиток людського потенціалу.

Нагадаємо, Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо середньомісячної заробітної плати жінок і чоловіків за IV квартал 2019 року.

Середньомісячна зарплата жінок в IV кварталі 2019 року становить 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

Раніше Уляна Супрун заявила, що сексизм шкідливий, навіть коли він прихований і "витончений". Адже тут справа може бути не тільки у доступі жінок до керівних посад, різниці в заробітній платі та обсязі неоплачуваної домашньої роботи, але й в неочевидних дрібницях.

За словами Супрун, потрібно не втомлюватися захищати власні кордони і при необхідності визначати принципові для вас речі у спілкуванні.