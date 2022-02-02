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Без предусловий. США надеются продолжить переговоры с РФ по "гарантиям"

Автор: Валерия Полищук

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по "гарантиям безопасности". При этом он подчеркнул, что власти США готовы продолжить переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы готовы делать это (продолжать диалог, - ред.), не выдвигая каких-либо предварительных условий", - заявил Прайс.

Он также подчеркнул, что США продолжат принимать меры, нацеленные на сдерживание России, до тех пор, пока не увидят с ее стороны шагов, которые были бы нацелены на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Напомним, испанское издание El Pais опубликовала, по ее утверждению, ответ США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности".

Кроме того, представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".

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