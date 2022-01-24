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Предупреждение об опасности: США не рекомендуют гражданам посещать Беларусь

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США, Понедельник 24 января 2022 10:25
Предупреждение об опасности: США не рекомендуют гражданам посещать Беларусь Фото: посольство США рекомендует американцам не посещать Беларусь (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В США напомнили своим гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность в связи с необычной военной активностью России вблизи границ Украины, в том числе границы с Беларусью. В посольстве не рекомендуют посещать Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства США в Беларуси.

"Гражданам США рекомендуется избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В Беларусь не рекомендуют путешествовать из-за произвольного применения законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд.

"Убедитесь, что ваш американский паспорт действителен и имеет срок действия не менее шести месяцев", - пишут на сайте посольства США.

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании изменило рекомендации по посещению Украины. Британцам советуют отказаться от неважных поездок из-за угрозы вторжения России.

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