Предупреждение об опасности: США не рекомендуют гражданам посещать Беларусь

В США напомнили своим гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность в связи с необычной военной активностью России вблизи границ Украины, в том числе границы с Беларусью. В посольстве не рекомендуют посещать Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства США в Беларуси .

"Гражданам США рекомендуется избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В Беларусь не рекомендуют путешествовать из-за произвольного применения законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд.

"Убедитесь, что ваш американский паспорт действителен и имеет срок действия не менее шести месяцев", - пишут на сайте посольства США.