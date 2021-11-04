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Предупредительный выстрел: в Европе за месяц COVID-заболеваемость выросла на 55%

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Четверг 04 ноября 2021 20:00
Предупредительный выстрел: в Европе за месяц COVID-заболеваемость выросла на 55% Фото: в Европе за месяц заболеваемость COVID выросла на 55% (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Только за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Европе выросла на 55%. В ВОЗ это назвали "предупредительным выстрелом" для мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, в некоторых странах Европы отмечается не самый высокий уровень вакцинации, несмотря на доступность препарата.

"Это предупредительный выстрел для мира – увидеть, что происходит в Европе, несмотря на доступность вакцинации", - отметил Райан.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что заболеваемость в Европе возвращается к рекордному уровню.

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