Попереджувальний постріл: в Європі за місяць COVID-захворюваність зросла на 55%
Фото: в Європі за місяць захворюваність на COVID зросла на 55% (Getty Images)
Лише за останні чотири тижні захворюваність на коронавірус у Європі зросла на 55%. У ВООЗ це назвали "попереджувальним пострілом" для світу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майка Раяна, в деяких країнах Європи відзначається ненайвищий рівень вакцинації, попри доступність препарату.
"Це попереджувальний постріл для світу – побачити, що відбувається в Європі, попри доступність вакцинації", - зауважив Раян.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що захворюванність в Європі повертається до рекордного рівня.